شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تكشف عن تحديات البدايات: اختارونى للأدوار بسبب شكلى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون عن بعض التحديات التى واجهتها فى بداية مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت تُمنح أدوارًا بسبب مظهرها فقط، وليس لموهبتها التمثيلية.

وفى حوار مع صحيفة The Sunday Times تحدثت سكارليت جوهانسون، التي تستعد لبطولة فيلم Jurassic World: Rebirth المرتقب صدوره في 2 يوليو 2025، عن الصورة النمطية التي لاحقتها في بداياتها.

وقالت: "عندما كنت أصغر سنًا، كانت الكثير من الأدوار التي تُعرض عليّ تدور حول مدى جاذبية الشخصية أو من خلال منظور الذكر، أو قصة تتمحور حول الرجل، وهذا النوع من الأدوار كان متكررًا جدًا".

وأضافت: "الأمر تغيّر الآن، هناك شيء تحوّل في الصناعة، لقد انتظرت، واضطررت للتصالح مع فكرة أن التغيير سيستغرق وقتًا، وكان ذلك صعبًا حينها، لكن لم يكن لدي أطفال وقتها".

وتُعرف جوهانسون أيضًا بدورها الأيقوني في عالم مارفل السينمائي، حيث جسّدت شخصية ناتاشا رومانوف (الأرملة السوداء)، فيما يترقب الجمهور عودتها قريبًا من خلال مغامرة جديدة ضمن سلسلة "عالم الديناصورات".