شكرا لقرائتكم خبر عن بوب فيلان بعد دعمه فلسطين: نناضل على الأرض ونصرخ مطالبين بالتغيير والان مع تفاصيل الخبر

علق بوب فيلان على حالة الجدل التى صاحبت دعمه لفلسطين فى مهرجان جلاستونبرى عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلا "بينما أنا مستلقى فى السرير هذا الصباح، وهاتفى يرن دون توقف، من كم الرسائل الداعمة والكارهة، كنت أستمع إلى صوت ابنتى وهى تكتب بصوت عالٍ وهى تملأ استبيانا مدرسيا يطلب منها تقديم ملاحظاتها عن الوضع الحالى لوجبات المدرسة عبرت عن رغبتها فى وجبات أكثر صحة، وخيارات متنوعة، وأطباق مستوحاة من ثقافات مختلفة حول العالم".



بوست بوب فيلان

وأضاف بوب فيلان "استمع لها وهي تعبر عن رأيها في أمر يهمها ويؤثر على يومها، تعليم أطفالنا أن ينطقوا بالتغيير الذي يريدونه ويحتاجونه هو الطريق الوحيد لجعل هذا العالم مكانًا أفضل بينما نكبر وقد يبدأ حماسنا في الخفوت تحت وطأة الحياة البالغة ومسئولياتها، يصبح من المهم جدًا أن نشجع ونلهم الأجيال القادمة لتحمل المشعل الذي ننقله إليهم دعونا نريهم بوضوح وجلاء كيف نتصرف عندما نريد ونحتاج إلى التغيير دعوهم يشاهدوننا ونحن نسير في الشوارع، ونناضل على الأرض، وننظم الحملات عبر الإنترنت، ونصرخ مطالبين بالتغيير على كل منصة متاحة لنا اليوم يكون التغيير في وجبات المدرسة، وغدًا يكون في السياسة الخارجية".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إلغاء تأشيرات دخول أعضاء فرقة بوب فيلان البريطانية، بعد أدائهم المثير للجدل في مهرجان جلاستونبري، حيث هتفوا بشعار: "الموت للجيش الإسرائيلي".

الفرقة، التي تمزج موسيقى البانك والهيب هوب، كانت تستعد لجولة فنية في الولايات المتحدة تبدأ أواخر أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في منشور لها على إنستجرام، إلا أن خطابها على خشبة المهرجان الصيفي الأضخم في المملكة المتحدة دفع واشنطن إلى اتخاذ قرار حاسم بمنع دخولها الأراضي الأمريكية.

وكتب كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، عبر منصة "إكس": "الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارًا مرحّبًا بهم في بلدنا".

واتخذت قضية الهتافات المعادية لإسرائيل التي أدلى بها مغنيا الراب في فرقة بوب فيلان في مهرجان جلاستونبري منعطفا جديدا مع فتح الشرطة البريطانية تحقيقا.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة البريطانية في مقاطعة سومرست، التي بُث الحفل بها، إنها تقوم بتقييم التعليقات التي أدلى بها بوب فيلان وفرقة الراب الأيرلندية “نيكاب” في مهرجان غلاستونبري، لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أي مخالفة قانونية.

من جانبه، سارع متحدث باسم الحكومة البريطانية إلى القول إنها “تدين بشدة” العبارات التي رددها فيلان ضد الجيش الإسرائيلي، وفق ما ذكره موقع (بي بي سي).

ومن جانبها، قالت السفارة الإسرائيلية في لندن على منصة إكس إنها "منزعجة بشدة من الخطاب التحريضي والبغيض".