شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى تحيى ذكرى ميلاد وحيد حامد: الدنيا من غيرك ناقصة كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365، ذكرى ميلاد السيناريست الراحل وحيد حامد، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت قائلة: "عيدك فى الجنة يا حبيبى وحشتنا الدنيا من غيرك ناقصة كتير".

وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ عام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كل المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.