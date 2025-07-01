شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر وجيجى حديد يهربان من مطاردة "باباراتزى" مفاجئة فى باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحولت ليلة رومانسية هادئة فى باريس إلى مطاردة إعلامية مزعجة للنجم الأمريكى برادلى كوبر وعارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، فى شوارع العاصمة الفرنسية، بعد أن باغتهما مصورو "الباباراتزى" أثناء تجولهما معًا.

النجمان ظهرا فى بداية الأمسية وهما يستمتعان بنزهة بسيطة يدًا بيد، مرتديَين ملابس صيفية غير رسمية، حيث ارتدت جيجى حديد، بلوزة بدون أكمام وسروال جينز، بينما ظهر برادلى كوبر، بقميص أبيض وسروال رمادى، وقد تبادلا أطراف الحديث بلطف مع بعض المعجبين قبل أن تنقلب الأجواء مع ظهور "الباباراتزى".



كوبر وحديد يحاولان الهرب من المصورين في باريس

وسرعان ما تبدلت الأجواء الهادئة عندما اجتمع عدد كبير من المصورين حولهما، مما دفع الثنائى إلى الإسراع فى خطواتهما والهرب بحثًا عن الخصوصية، ووفقًا لشهود عيان، فقد كان الموقف مربكًا، حيث حاول "كوبر" حماية "جيجى" بوضع ذراعه حولها أثناء اختراقهما الحشود، ولم ينتهِ الموقف إلا بعد وصولهما إلى منزل كوبر فى باريس، حيث دخلا بسرعة لتجنب عدسات المصورين.

وقد أثارت المقاطع المصورة التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، موجة من الغضب لدى المتابعين ومعجبو الثنائى، حيث انتقد الكثيرون تصرفات المصورين ووصفوها بـ"العدوانية"، مطالبين باحترام خصوصية المشاهير.

يُذكر أن العلاقة بين برادلى كوبر وجيجى حديد، بدأت عام 2023، وأعلنا عنها رسميًا مطلع هذا العام، ومنذ ذلك الحين أصبحا من أكثر الثنائيات متابعة فى هوليوود، لكن هذا الحادث أعاد النقاش مجددًا حول حقوق خصوصية المشاهير وحدود التغطية الإعلامية.



المصورون يطاردون برادلي كوبر وجيجي حديد