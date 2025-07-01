شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. محطات من الحياة اليومية والعلاقات المقربة لعزت أبو عوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف، أحد أبرز النجوم الذين تركوا بصمة فنية لا تُنسى في السينما والدراما المصرية، بفضل تنوع أدواره وقدرته على تجسيد شخصيات مختلفة بإبداع وتميز.

وبهذه المناسبة، أجرى ”الخليج 365” حوارًا خاصًا مع أميرة ، زوجة الفنان الراحل، التي تحدثت عن تفاصيل حياتها معه، وكشفت عن جوانب إنسانية لم يعرفها كثيرون عن عزت أبو عوف.

وقالت أميرة:"تعلمت من عزت كل شيء في حياتي، من حب الناس إلى الاعتماد على النفس، فقد كنت أعيش مع والدتي وأتكل عليها في كل شيء، لكنه علّمني القوة والاعتماد على الذات، كما تعلمت منه التسامح والعفو."

وأضافت أن أميرة كان وفيًا لأصدقائه المقربين، وعلى رأسهم الفنان محمود قابيل الذي كان يعتبره أخًا له، وسهير عبد القادر، بينما كانت الفنانة يسرا بجواره دائمًا في أيامه الأخيرة بالمستشفى.

وكشفت أيضًا عن تفاصيل حياته اليومية، قائلة: "كان إنسانًا منظمًا إلى أبعد حد، يحرص على النوم لمدة 8 ساعات كاملة، وإذا استيقظ قبل موعده يشعر بتوتر طوال اليوم. كان يفضل تناول فطوره في الحديقة صباحًا في هدوء، مع قراءة الصحف الورقية وفنجان قهوته، ثم يمارس المشي والسباحة كجزء من روتينه اليومي."