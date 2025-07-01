شكرا لقرائتكم خبر عن العالم ذو الوجهين.. بوب فيلان يدفع ثمن دعمه لفلسطين بمهرجان جلاستونبرى والان مع تفاصيل الخبر

تحول مهرجان جلاستونبرى فى بريطانيا للعنة أصابت المهرجان، وذلك بعد حفل فريق بوب فيلان والذي دعم غزة وهتف بحرية فلسطين وأدان الجيش الإسرائيلي وعمليات الإبادة الجماعية في غزة، وهي التصريحات التي أثارت الجدل، ومن الواضح أن بوب فيلان يدفع الثمن حاليا، حيث فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في الأمر، بينما ألغت أمريكا تأشيرته وهو ما يؤكد أنهم لا تريدون سوى سماع دعم إسرائيل فقط.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إلغاء تأشيرات دخول أعضاء فرقة بوب فيلان البريطانية، بعد أدائهم المثير للجدل في مهرجان جلاستونبري، حيث هتفوا بشعار: "الموت للجيش الإسرائيلي".

الفرقة، التي تمزج موسيقى البانك والهيب هوب، كانت تستعد لجولة فنية في الولايات المتحدة تبدأ أواخر أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في منشور لها على إنستجرام، إلا أن خطابها على خشبة المهرجان الصيفي الأضخم في المملكة المتحدة دفع واشنطن إلى اتخاذ قرار حاسم بمنع دخولها الأراضي الأمريكية.

وكتب كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، عبر منصة "إكس": "الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارًا مرحّبًا بهم في بلدنا".

واتخذت قضية الهتافات المعادية لإسرائيل التي أدلى بها مغنيا الراب في فرقة بوب فيلان في مهرجان جلاستونبري منعطفا جديدا مع فتح الشرطة البريطانية تحقيقا.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة البريطانية في مقاطعة سومرست، التي بُث الحفل بها، إنها تقوم بتقييم التعليقات التي أدلى بها بوب فيلان وفرقة الراب الأيرلندية "نيكاب" في مهرجان جلاستونبري، لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أي مخالفة قانونية.

من جانبه سارع متحدث باسم الحكومة البريطانية إلى القول إنها "تدين بشدة" العبارات التي رددها فيلان ضد الجيش الإسرائيلي، وفق ما ذكره موقع (بي بي سي).

ومن جانبها قالت السفارة الإسرائيلية في لندن على منصة إكس إنها "منزعجة بشدة من الخطاب التحريضي والبغيض".