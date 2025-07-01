شكرا لقرائتكم خبر عن أوعدكم هاتنبسطو.. لقاء الخميسى تروج لمسرحيتها الجديدة "الملك وأنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة لقاء الخميسى لمسرحيتها الجديدة "الملك وأنا"، والتى تشارك فى بطولتها مع الفنان فريد النقراشى، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك قائلة "فى انتظاركم على مسرح البالون.. مسرحية الملك وأنا بطولة الشاطر أوى الأستاذ فريد النقراشى، ومجموعة من الفنانين المبدعين، وأطفال رائعين.. وأنا".

وأضافت: "موسيقى وأغانى عصام كاريكا، تأليف وإخراج محسن رزق.. أوعدكم هاتنبسطوا"، في إشارة إلى أن العمل يقدم مزيجًا من الإبداع الفني والترفيه العائلي.

يُذكر أن المسرحية تتنوع بين الغناء والتمثيل الكوميدي، بمشاركة مجموعة من الأطفال، مما يجعلها مناسبة للعائلات، ولم تُكشف بعد تفاصيل الحبكة الفنية، لكن الترويج الأولى أثار تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع وجود أسماء كبيرة في طاقم العمل.

وكانت قد انطلق أمس الأول الأحد أولى عروض المسرحية الغنائية الاستعراضية "الملك وأنا" على مسرح البالون، بتوقيع فرقة "تحت 18" الفنية، فى حفل كامل العدد، حيث شهد العرض الأول حضوراً جماهيريا مكثفاً، وجاء ذلك تحت رعاية البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، فى إطار دعم الدولة للمسرح الهادف الموجه للنشء والشباب.

تفاصيل العرض المسرحى

يقدم العرض الذى أشرف على إخراجه الفنان محسن رزق، قصة فنية استعراضية تحمل رسائل إنسانية وتربوية راقية، من خلال طاقم تمثيلى يضم نخبة من النجوم منهم لقاء الخميسى، د.فريد النقراشى، هدى هانى، وخالد إبراهيم إبداعات فنية متميزة فى الديكور د.حمدى عطية، الأزياء مروة عودة والإضاءة عز حلمى موسيقى وألحان الفنان عصام كاريكا وكلمات الشاعر عادل سلامة.