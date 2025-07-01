شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يعلن دعمه لـ شيرين ويعلن تكريمها بنقابة الموسيقيين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن دعمه الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً تقديره لمسيرتها الفنية المتميزة التى امتدت لأكثر من 25 عامًا.

وفى بيان رسمى عبر حساباته، قال مصطفى كامل: "أعلن، بشخصى وبصفتى، دعمى الكامل ومساندتى لأختى وزميلتى وحبيبتى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبأمر الله قريباً سيتم تكريمها داخل نقابة المهن الموسيقية، تقديراً لمشوارها الفنى الراقى والمُشرف".

ويأتي هذا التكريم المرتقب تقديرًا لإسهامات شيرين الفنية الكبيرة، ومكانتها الراسخة في قلوب جمهورها داخل مصر وخارجها، باعتبارها واحدة من أبرز الأصوات النسائية في الوطن العربي.

تُعد شيرين عبد الوهاب واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، بصوتها الدافئ وأدائها المليء بالإحساس، تمكنت من حجز مكانة خاصة في قلوب الجماهير منذ بداياتها الفنية.

بدأت مسيرتها الغنائية في سن مبكرة، حيث لفتت الأنظار بموهبتها الفريدة، لتتألق لاحقًا بعد انطلاقتها الرسمية بأغنية "آه يا ليل" التي شكلت نقلة نوعية في مسيرتها.

تميزت شيرين بأسلوب غنائي يجمع بين الكلاسيكية والعصرية، وقدمت خلال مسيرتها عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة التي أصبحت من علامات الغناء العربي، منها: "جرح تاني"، "على بالي"، "مشاعر"، "كلي ملكك"، و"حبه جنة".

عرفت شيرين بتواضعها وصراحتها وصدق إحساسها، مما جعلها محبوبة من جمهور واسع في الوطن العربي، وجعل اسمها دائمًا مرتبطًا بالفن الراقي والمشاعر الصادقة.

وبعد أكثر من 25 عامًا من العطاء الفني، لا تزال شيرين عبد الوهاب رمزًا للأصالة والتجدد، وصوتًا نسائيًا يُحتذى به في الساحة الغنائية.