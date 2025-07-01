شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. وحيد حامد: نجاح طيور الظلام أهم حدث فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم الثلاثاء، الأول من يوليو، ذكرى ميلاد واحد من أهم الكتاب فى مصر خلال العقود الأخيرة وهو السيناريست الراحل وحيد حامد، الذى ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1944، مقدما خلال مسيرته الفنية الحافلة العديد من الأعمال المتميزة، خاصة مع النجم القدير عادل إمام.

وفى ذكرى ميلاده الواحد والثمانين، كان السيناريست الراحل عبر عن فخره وسعادته بنجاح فيلمه "طيور الظلام" الذى قام ببطولته الزعيم عادل إمام ومعه رياض الخولى والنجمة يسرا، مشيرا إلى أن سبب سعادته هو وصول رسالة الفيلم لعموم الجمهور.

وأوضح حامد، خلال تصريحات قديمة ونادرة مع الإعلامية فريدة الزُمر، خلال الاحتفال بحلول عام 1996 وأيضا حصوله على جائزة أفضل سيناريست فى مصر عام 1995، أن أهم حدث فى حياته الفنية هو نجاح فيلم "طيور الظلام" ووصول رسالته إلى الناس، لكن فى الوقت ذاته أعرب عن انزعاجه بسبب كمية القضايا التى أقيمت ضده بسبب الفيلم ذاته، قائلا: "أكثر ما أزعجنى فى 95 هو القضايا اللى اترفعت عليا بسبب طيور الظلام".

وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كل المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.