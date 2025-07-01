شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد يحيى ذكرى ميلاد والده.. والنجمات: مفتقدينه جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المخرج مروان حامد، ذكرى ميلاد والده الراحل وحيد حامد، ونشر صورة لوالده عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" اليوم عيد ميلاد أبى الكاتب الكبير وحيد حامد برجاء الدعاء".

ودخل عدد من النجمات يكتبن له تعليقات مثل النجمة منة شلبى: "الله يرحمه ويحسن إليه مفتقدينه جدا ويا رب في الجنة ونعيمها حبيبنا"، وقالت النجمة صبا مبارك "ربنا يرحمه ويخلى ذكراه الحلوة معانا على طول أستاذ وحيد"، وقالت الفنانة تارا عماد:" تعيش و تفتكر يا رب".



مروان حامد

وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ عام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كل المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.