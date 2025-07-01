براد بيت يتصدر شباك التذاكر: افتتاحية قوية لـF1: The Movie

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر فيلم “F1: The Movie” من بطولة النجم العالمي براد بيت، إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، محققًا نحو 55.6 مليون دولار، بحسب تقديرات نُشرت يوم الأحد من قبل جهات متخصصة في صناعة السينما.

ووصف ديفيد أ. غروس من شركة “فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش” هذا الأداء بـ”الافتتاحية الرائعة” لفيلم درامي رياضي أصلي يجمع بين الحركة والتشويق، مشيرًا إلى أن العمل من إنتاج مشترك بين “آبل” و”وارنر براذرز”، وقد حاز إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، لا سيما مع خلفيته المستوحاة من عالم سباقات الفورمولا 1.

في المقابل، تراجع فيلم الرسوم المتحركة “How to Train Your Dragon” إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 19.4 مليون دولار، وفقًا لأرقام شركة “إكزبيتر ريليشنز”.

وجاء في المركز الثالث فيلم “Elio”، محققًا 10.7 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا، بينما حقق فيلم “M3GAN 2.0” انطلاقة ضعيفة باكتفائه بالمركز الرابع مع 10.2 ملايين دولار.

أما فيلم “28 Years Later” من إنتاج “كولومبيا بيكتشرز”، فقد جاء خامسًا بعائدات وصلت إلى 9.7 ملايين دولار.

وفيما يلي ترتيب باقي الأفلام في المراكز من السادس إلى العاشر على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

“Karate Kid: Legends” – مليون دولار

“Lilo & Stitch” – 6.9 ملايين دولار

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” – 4.2 ملايين دولار

“Materialists” – 3 ملايين دولار

“Ballerina” – 2.1 مليون دولار