صابر الرباعي يدافع عن هند صبري: “لا يمكن اختزالها في موقف واحد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان التونسي صابر الرباعي على الجدل الذي أثير في مصر خلال الأيام الماضية، بشأن مشاركة مواطنته الممثلة هند صبري في قافلة إنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، مؤكدًا دعمه الكامل لها في مواجهة حملة الانتقادات التي وصلت إلى حدّ المطالبة بترحيلها من البلاد.

وفي تصريحاته على هامش مشاركته في مهرجان موازين، بدا الرباعي مترددًا في البداية ودقيقًا في اختيار كلماته، لكنه سرعان ما حسم موقفه، قائلاً: “كلنا ندعم القضية الفلسطينية، وهند لا يمكن اختزالها في موقف عابر. إنها صاحبة مسيرة طويلة وناجحة في مصر، التي تُعدّ وطنها الثاني، وتحمل جنسيتها، كما أن زوجها وأولادها يقيمون فيها.”

وفي ما يتعلّق بالمطالبات بطردها من مصر، أشار الرباعي إلى أن المسألة قد تكون ناتجة عن إشاعة أو سوء فهم، مشددًا على أن هند صبري ليست فقط فنانة معروفة، بل أيضًا سفيرة نوايا حسنة لليونيسف، ومرتبطة منذ سنوات بقضايا إنسانية حقيقية.

وأضاف: “من يعرف هند عن قرب، يدرك تمامًا أنها صادقة في التزامها. مواقفها لم تكن يومًا استعراضية أو سطحية، بل تنبع من قناعات راسخة ومساهمات فعلية في العمل الإنساني.”

وجاء هذا التصريح ليضيف صوتًا داعمًا جديدًا في وجه الهجوم الإلكتروني الذي طال صبري، وسط تفاعل واسع من قبل المتابعين في العالم العربي.