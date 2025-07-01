كندة علوش تكشف عن كواليس “ابن النصابة”.. دراما إنسانية عن النهوض من الألم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة كندة علوش جمهورها صورة من كواليس مسلسلها الجديد “ابن النصابة”، عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، حيث ظهرت برفقة المخرج أحمد عبد الوهاب والممثل حمزة دياب، وعلّقت على الصورة بالقول: “مسلسل ابن النصابة”.

وتواصل كندة تصوير مشاهدها في العمل تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد فيه شخصية “رانيا”، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما. وتمرّ رانيا برحلة تحوّل من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تقاتل من أجل استعادة حقوقها وتحقيق العدالة.

وتعتمد في هذه المواجهة على دعم ابنها الشاب، المتفوّق في سباقات الدرّاجات، في مواجهة مجموعة من الرجال الذين خذلوا عائلاتهم. ويُقدّم العمل مزيجًا دراميًا إنسانيًا يجمع بين الألم والقوة، ويحمل في طيّاته رسائل عن الصمود والأمل رغم الانكسارات.

مسلسل “ابن النصابة” من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج سالي والي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم: انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب.