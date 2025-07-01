كريم محمود عبد العزيز عن “مملكة الحرير”: تغيير جلد وتجربة مختلفة تمامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم كريم محمود عبد العزيز عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي رافقت العرض الخاص لمسلسل “مملكة الحرير”، مؤكدًا أن العمل شكّل نقلة نوعية في مسيرته الفنية، ومشيرًا إلى أنه تطلّب جهدًا كبيرًا للخروج بهذه الصورة.

وفي تصريحات صحافية على هامش العرض، قال كريم: “المسلسل يمثل تغيير جلد بالنسبة لي، والشخصية التي أقدّمها تختلف تمامًا عن أدواري السابقة. أعد الجمهور بأنه سيشاهد شيئًا مختلفًا وعملاً مميزًا بُذل فيه جهد كبير من كل فريق العمل”.

ويُشارك في بطولة “مملكة الحرير” نخبة من النجوم، منهم: أحمد غزي، أسماء أبو اليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ووليد فواز، وهو من إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في زمان ومكان غير محددين، ضمن إطار درامي هزلي وعبثي.

تنطلق الأحداث في يوم ميلاد الملك “نور الدين الثاني”، عندما يُقدم عمّه “الدهبي” على اغتياله، ويحاول قتل ابنيه “شمس الدين” و”جلال الدين”. يتمكن خادم الملك الأمّي “رضوان” من تهريب الطفلين، لكنه يفقدهما خلال الهرب، لتتفرّق بهم السبل.

يكبر “شمس الدين” جنديًا في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يُربّى “جلال الدين” بين المحتالين وقطاع الطرق، في حين تُبقي “جليلة”، شقيقتهم الكبرى، في قصر “الدهبي”، الذي يربّيها على طريقته ويزوّجها من ابنه المفضّل. تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، يكتشفون خلالها حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد على العرش والسلطة داخل “مملكة الحرير”.