آسر ياسين يكشف رفض عائلته دخوله التمثيل.. ونصيحة غيّرت مساره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان آسر ياسين ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة “dmc”، حيث تحدّث بصراحة عن بداياته في عالم التمثيل، والمعارضة التي واجهها من عائلته عند اتخاذه هذا القرار.

وقال آسر إن والدته كانت من أكثر المعارضين لفكرة دخوله المجال الفني، كما أن والده لم يُبدِ ارتياحًا تجاه هذه الخطوة، موضحًا أن شقيقه الوحيد هو من دعمه وشجّعه على المضي قدمًا. وأضاف أن نجاحه في خطواته الأولى ساعد في تغيير نظرة العائلة التي بدأت تدريجيًا تتقبل قراره، لا سيما بعد أن أثبت نفسه كممثل ناجح.

كما أعرب آسر عن ارتباطه العاطفي بفيلم “رسائل بحر”، الذي شكّل له محطة فنية فارقة، حيث شارك في بطولته إلى جانب الفنانة بسمة، ومن إخراج داود عبد السيد. وقال إن ترشيحه للدور كان بمثابة حلم تحقق، بعدما تلقى اتصالًا من عبد السيد، وعندما قرأ سيناريو الفيلم لم يتمالك حماسه وبدأ التحضير للعمل فورًا. وعلّق قائلاً: “ما صدقتش إن داود عبد السيد اختارني لبطولة فيلم من إخراجه… كان حلم”.

وتحدّث آسر عن دخوله مجال التمثيل بالصدفة أثناء دراسته الهندسة في الجامعة، عندما شارك في إحدى المسرحيات الجامعية، حيث اكتشف شغفه بالفن وقرر سلوك هذا الطريق بمساعدة عدد من الأسماء البارزة، من بينهم المخرج شريف عرفة والمنتجة إسعاد يونس.

وختم آسر ياسين حديثه بالإشارة إلى صفة الخجل التي لازمته في بداياته، مؤكداً أن الراحلة سهير البابلي كانت أول من لاحظت ذلك، وقالت له: “لو فضلت خجول كدا مش هتكمل في المهنة دي”، مشيرًا إلى أنه أخذ بنصيحتها وسعى لتجاوز خجله، ما ساعده في التطور والثبات في المجال الفني.