ماذا حدث لشيرين عبد الوهاب قبل حفل ختام مهرجان موازين؟ طبيبها يكشف الحقيقية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:19 صباحاً - أثار حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في ختام مهرجان "موازين" بالمغرب جدلًا واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع طبيبها المعالج الدكتور نبيل عبد المقصود إلى توضيح الحقيقة من خلال منشور على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، مؤكداً بأنها كانت في حالة صحية ممتازة عند مغادرتها إلى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت في غاية السعادة لمشاركتها في المهرجان.

طبيب شيرين عبد الوهاب: تعرضت لأزمة صحية صباح يوم الحفل

ونوه طبيب شيرين عبد الوهاب في منشوره، إلى أنها تعرضت لأزمة صحية مفاجئة في صباح يوم الحفل، تزامنت مع إصابتها بنزلة معوية، ما استدعى تدخل أطباء مغاربة نصحوها بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها أصرت على الصعود إلى المسرح احتراماً لجمهورها. وأوضح نقلاً عن قائد فرقتها الموسيقية أنها أدت 23 أغنية مباشرة على مدى ساعتين وربع، وقدمت أداءً مميزاً رغم الإجهاد الشديد. واختتم الدكتور نبيل عبد المقصود منشوره، بتوجيه دعوة للجمهور لدعم، مؤكدًا أنها "صوت مصر الذي يعشق جمهوره ويستحق المساندة".

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الدورة الـ 20 من مهرجان موازين

يُشار إلى أنه انطلقت الدورة الـ 20 من– إيقاعات العالم، يوم 19 يونيو الماضي، واستمرت فعاليتها حتى يوم 28 من الشهر نفسه في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركة واسعة لنجوم الغناء من الوطن العربي. وقد أحيت حفل الافتتاح يوم الخميس الماضي الفنانة كارمن سليمان في حفل مميز شهد العديد من اللقطات، كان أبرزها ظهورها بالقفطان المغربي.

ووسط أجواء مبهجة وحضور جماهيري كبير، أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب الحفل الختامي، الذي تخلله العديد من اللقطات المميزة، منها ما كان مؤثراً، وأخرى أعادت روح الماضي الجميل. ومن بين اللقطات التي توقف أمامها جمهور الحفل، هي لحظة صعود شيرين عبد الوهاب على خشبة المسرح، فلم تمر سوى دقائق معدودة، لتدخل شيرين في حالة من التأثر الشديد؛ جعلتها لا تستطيع أن تتمالك دموعها، ولكن سرعان ما عادت مرة أخرى لتتبادل التحية مع محبيها، الذين ملأوا جنبات المسرح مبكراً، قبل بدء الحفل بساعات طويلة. وقبل أن تبدأ بالغناء، وجهت رسالة للجمهور، قالت من خلالها: "وحشتوني"، وقدمت أولى أغنياتها بالحفل؛ أغنية «حبيبي نساي»، كما قدمت أغنيتي «صبري قليل»، «مين اختار»، وباقة من أجمل أغانيها التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.

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