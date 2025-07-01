الأميرة ديانا وحكاية فستان حقق أرقاماً قياسية في بيعه بالمزاد العلني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:19 صباحاً - على الرغم من وفاتها منذ عشرات السنين، إلا أن الأميرة ديانا وإرثها المادي والمعنوي لا يزالان يثبتان أنها حاضرة في القلوب. وقد أثبت المزاد العلني الذي بيع فيه مؤخراً مقتنياتها هذه الجملة، حيث كان هذا المزاد هو الأضخم حيث ضم أكثر من 300 قطعة معروضة للبيع، بما في ذلك العديد من الإطلالات التي ارتدتها الأميرة ديانا والتي لم تُطرح في السوق من قبل، وبلغ سعر فستان الأميرة ديانا به 520 ألف دولار.. فما هو حكاية هذا الفستان ولماذا بلغ سعره هذا المبلغ الضخم؟ هذا ما سنتعرف إليه من خلال التقرير التالي.

فستان الأميرة ديانا النابض بالحياة

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في يوم 26 يونيو، أقيم أضخم مزاد أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية "Princess Diana’s Style & A Royal Collection" الذي نظمته دار جوليان للمزادات لبيع مقتنيات الأميرة ديانا، وفازت رينيه بلانت، مؤسسة متحف الأميرة ديانا، بفستان ديانا الأيقوني "Caring Dress" أو فستان الرعاية. ويحمل هذا الفستان الذي بلغ سعره 400 ألف دولار (بالإضافة إلى الرسوم، ليصل المجموع الإجمالي إلى 520 ألف دولار)، ذكرى خاصة لرينيه حيث ارتدته أميرة ويلز الراحلة خلال لقائهما قبل 37 عامًا.

كان فستان الأميرة ديانا الأزرق المزهر من أبرز القطع المعروضة في المزاد الخاص، وكان فستاناً مألوفاً لأن الأميرة ديانا ارتدته علنًا مرات عديدة بين عامي 1988 و1992.

صُمم الفستان الحريري الأزرق بأكمام قصيرة ومزين بنقشة زهور قوس قزح لجولتها في أستراليا عام 1988 برفقة الملك تشارلز، ويبدو أنها كانت مولعة به لدرجة أنها جعلته من قطعها المفضلة.

لُقّب الفستان بـ"فستان الرعاية" Caring Dress، لأن الأميرة كانت ترتديه غالبًا أثناء زيارتها للمستشفيات وجلساتها مع المرضى، وفقًا لمصمم الأزياء الراحل ديفيد ساسون.

وصرح مارتن نولان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لدار جوليان، لمجلة People عن التصميم: "كان زاهي الألوان، ولطيفًا، ومحببًا، ويدعو للعناق. عندما كانت تزور الأطفال والأشخاص في المستشفى، كانوا ينجذبون إلى الألوان ويشعرون بإمكانية احتضانها".

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معرض "أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية"

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"أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية" هكذا سُمي المعرض الضخم الذي أطلقته دار "جوليان" للمزادات، حيث ضم أكثر من 300 قطعة تنتمي إلى أميرة ويلز السابقة، بما في ذلك القبعات وحقائب اليد والأحذية، بالإضافة إلى الرسومات والرسائل المكتوبة بخط يد الأميرة ديانا.

وقد أكد القائمون على دار "جوليان" أن المزاد يضم "أكبر مجموعة" من أزياء العائلة المالكة، وسيكون المزاد الأضخم على الإطلاق لمقتنيات الأميرة ديانا.

وقال مارتن نولان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لدار جوليان للمزادات، في بيان صحفي: "إن إرث الأميرة ديانا لا يزال قائماً ليس فقط من خلال عملها الإنساني ولكن أيضاً من خلال الأناقة الخالدة لأسلوبها، والذي لا يزال يلهم العالم".

وشمل المزاد أيضًا مقتنياتٍ تعود لأفراد من العائلة المالكة البريطانية، بمن فيهم دوق ودوقة وندسور، الملكة إليزابيث الثانية، والملكة الأم، وبعضها يعود إلى القرن التاسع عشر.

ويُذكر أن دار المزادات أعلنت أن جزءًا من عائدات المزاد سيُخصص لجمعية "ضمور العضلات في المملكة المتحدة" الخيرية البريطانية.

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متحف الأميرة ديانا

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أصبح الفستان الآن جزءًا من مجموعة بلانت الرائعة من تذكارات الأميرة ديانا. أسست بلانت متحف الأميرة ديانا الافتراضي عام 2019، ويُعتقد أن هذا الكنز الذي يضم أكثر من 2700 قطعة أثرية شخصية وتاريخية للأميرة ديانا يُعد من أكبر الكنوز في العالم.

ولم يكن فستان الرعاية هو المكسب الوحيد لرينيه، إذ فازت أيضاً بقبعة الخوخ ذات الريش للأميرة الراحلة مقابل 26 ألف دولار، وفستان سهرة أسود من التفتا بنفس السعر، وفستان سهرة أبيض بتفاصيل صقر مقابل 455 ألف دولار.

ملحوظة: تمت الإشارة للملك تشارلز في الصورة الرئيسية باسم الأمير تشارلز حيث تم التقاط الصورة في 29 يونيو عام 1988.

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