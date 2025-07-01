نبيلة عواد تشارك متابعيها الصور الأولى الواضحة لإبنها "عمر"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد مجموعة من الصور الواضحة تجمعها بزوجها سيف دياب وطفلهما "عمر"، احتفالاً بمرور شهر على ولادته.

وظهرت العائلة الصغيرة خلال جلسة تصوير احترافية أظهرت دفء اللحظة وخصوصيتها.

وأرفقت نبيلة الصور برسالة مؤثرة لابنها، قالت فيها: "شهر واحد منك.. 30 يوماً من الأحضان، والسهر، والمزيد من الحب الذي لم أكن أعلم أن قلبي قادر على احتوائه... بدأت حياة مليئة بالحب غير المشروط منذ لحظة وصولك."

الصور لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين تمنّوا لنبيلة وعائلتها دوام الفرح، ولعمر حياة مليئة بالسعادة والمحبة.