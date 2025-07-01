بطل فيديو كليب سيرين عبد النور نجم سوري شهير.. والجمهور يخمن هويته

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لفيديو كليب أغنيتها الجديدة، مؤكدة أن البطل هو نجم عربي شهير في الدراما العربية، كما كان قد أكد مخرج العمل اللبناني جو بو عيد الأمر دون أن يكشف عن إسمه.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد أن هذا النجم العربي هو الممثل السوري محمود نصر، نظراً لقرب العلاقة التي تجمعه بسيرين، فهي تؤكد دائماً أنه صديق مقرب من العائلة، كما أنهما تشاركا سابقاً بطولة عملين هما "قناديل العشاق" و"دانتيل"، وظهر بينهما التناغم عالي جداً.

حتى الآن لم يتم تأكيد أو نفي هذا الخبر من أي جهة، إلا أنه من الواضح أن الجمهور يتمنى مشاهدتهما بعمل سوياً من جديد.