أيمن زيدان مُكرّم في "الزمن الجميل"..وماذا عن موسم جديد من "يوميات جميل وهناء" ؟

ميرنا وليد - بيروت - كُرّم الممثل السوري أيمن زيدان في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه الدكتور هراتش ساغبازاريان، الذي أقيم مساء الأحد وعُرض على شاشة "إل بي سي"، وقدّمت الحفل الممثلة اللبنانية كارمن لبس.



أيمن زيدان يحظى بأرشيف فني كبير يُفتخر به، فمن منا لا يذكر "يوميات مدير عام، يوميات جميل وهناء، نهاية رجل شجاع، زقاق الجن، العميل" وغيرها؟.

موقع "الفن" التقى بـ أيمن زيدان في المهرجان التكريمي وقد أجرينا معه لقاء، بداية تحدثنا عن المناسبة ورسالته للدكتور هراتش، وماذا عن موسم جديد من "جميل وهناء" ؟