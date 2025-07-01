ميرنا وليد - بيروت - كُرّم الممثل السوري أيمن زيدان في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه الدكتور هراتش ساغبازاريان، الذي أقيم مساء الأحد وعُرض على شاشة "إل بي سي"، وقدّمت الحفل الممثلة اللبنانية كارمن لبس.
أيمن زيدان يحظى بأرشيف فني كبير يُفتخر به، فمن منا لا يذكر "يوميات مدير عام، يوميات جميل وهناء، نهاية رجل شجاع، زقاق الجن، العميل" وغيرها؟.
موقع "الفن" التقى بـ أيمن زيدان في المهرجان التكريمي وقد أجرينا معه لقاء، بداية تحدثنا عن المناسبة ورسالته للدكتور هراتش، وماذا عن موسم جديد من "جميل وهناء" ؟
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن زيدان مُكرّم في "الزمن الجميل"..وماذا عن موسم جديد من "يوميات جميل وهناء" ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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