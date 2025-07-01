صورة تنتشر لـ زوجة الأمير محمد بن سلمان... وهذه حقيقتها

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما زُعم أنها تعود لـ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزوجته وابنهما في ما وُصف بأنه "أول ظهور علني" للعائلة.

الصورة لاقت رواجاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من المعلقين الذين أبدوا إعجابهم بجمال السيدة الظاهرة فيها.

لكن التحقق الرقمي أثبت أن الصورة غير حقيقية، بل تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي اذ ظهر في أسفلها شعار "Meta AI". كما كشفت مؤشرات فنية داخل الصورة عن تشوهات واضحة في الأيدي وعدم تناسق بصري، وهي سمات شائعة في الصور المولدة رقمياً.

يُشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان متزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، ولهما أربعة أبناء. وتُعرف الأميرة بابتعادها التام عن الإعلام، ما يفسر عدم توفر اي صورة لها، ويجعلها عرضة للشائعات والمزاعم التي تجد رواجاً سريعاً بين الجمهور.