ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للممثلة الكويتية إلهام الفضالة.

وظهرت إلهام الفضالة في مقطع الفيديو وهي تتعلم فنون القتال مع زوجها الممثل الكويتي شهاب جوهر.

وحصد مقطع الفيديو تفاعلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الجمهور الذين أعربوا عن اعجابهم بمقطع الفيديو اللطيف، كما علوقوا عليه بطريقة طريفة إلى كتب أحدهم: "بو فاضل يدربها للمهمات الصعبة".

وعلى صعيد آخر، كانت إلهام قد علّقت على إخلاء سبيل الممثلة شجون الهاجري، بطريقة غير مباشرة قائلة: "شهاب يقول لي وجهك ورد مستانسة ودي أطق أصبع أحس روحي ردت يومين في اكتئاب مالي خلق نفسي".

كانت هذه تفاصيل خبر زوج إلهام الفضالة يدربها على فنون القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.