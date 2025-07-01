ميرنا وليد - بيروت - لفت الممثل التركي إبراهيم تشيليكول الأنظار بردة فعله بعد تعرض سيارته الفاخرة لحادث على يد أحد عمّال خدمة صف السيارات (الفاليه) في منطقة إيتيلر باسطنبول.

فبينما كان يغادر أحد المطاعم الفاخرة برفقة حبيبته ناتالي يارجان، اصطدمت سيارته الفاخرة بجدار أثناء محاولة عامل خدمة صف السيارات (الفاليه) ركنها، مما تسبب بأضرار ملحوظة في المركبة التي تُقدّر قيمتها بملايين الليرات.

إلا أن ردة فعل ابراهيم كانت محط الأنظار، إذ اقترب من العامل الذي بدا خائفًا ومرتبكًا، وسأله بهدوء: "أنت بخير؟ أهم شي سلامتك… المال بيتعوّض". واكتفى بابتسامة وغادر المكان بشكل هادئ مفضّلًا أن يستقل سيارة أجرة.

وأشاد رواد الإنترنت بتصرّف تشيليكول، معتبرين ما فعله درسًا في الإنسانية والاحترام.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحطم سيارته الفاخرة… تصرّف غريب من إبراهيم تشيليكول تجاه السائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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