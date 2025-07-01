شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تحيي جولة غنائية في أوروبا خلال شهر أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة روبى لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية في أوروبا، وذلك ضمن جولة لحفل الأول يوم 11 أكتوبر المقبل بمدينة أوترخت الهولندية، ثم تتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لإحياء الحفل الثاني يوم 12 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

من ناحية أخرى كنت كشفت الفنانة روبى عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "أخواتى"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، مؤكدةً أنها استمتعت بالعمل وتفاعل الجمهور الإيجابي معه.

وقالت روبى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا حبيت مسلسل "إخواتى" جدًا، ورد فعل الجمهور الطيب أسعدنى كثيرًا"، مضيفةً أن أجواء الكواليس كانت مميزة ومليئة بالدفء العائلي: "سعدت بكواليس المسلسل اللي كان عبارة عن تجمع أسرى حقيقي".

يذكر أن مسلسل "أخواتى" لاقى نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه، حيث قدّم قصة إنسانية تطرقت لعلاقات الأخوة والتعقيدات العائلية، بمشاركة نخبة من الممثلين.وتُعد تجربة روبى في العمل إضافة جديدة لمسيرتها الفنية، التي تشهد تنوعًا بين الأدوار الدرامية والكوميدية، مما يعكس قدرتها على تجسيد الشخصيات المتباينة بمهارة