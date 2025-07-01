شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل عزت أبو عوف السادسة.. فنان متعدد المواهب ورحلة حافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى السادسة لرحيل الفنان عزت أبو عوف، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم من عام 2019 عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

بداياته الفنية والعائلية

وُلد أبو عوف في القاهرة في 21 أغسطس 1948، وتخرج من كلية الطب، لكن الشغف بالفن غلب عليه، فانضم إلى فرقة "بلاك كوتس" الشهيرة، قبل أن يؤسس مع أشقائه فرقة "الفور إم" في الثمانينيات، والتي حققت نجاحاً كبيراً وأسهمت في شهرته.

بين التمثيل والإعلام والموسيقى

بدأ مشواره السينمائي بفيلم "أيس كريم في جليم" (1992)، وتوالت أعماله مثل "ظل الرئيس" (2017) كآخر أدواره. كما قدم ألحاناً وموسيقى تصويرية للعديد من الأعمال، واشتهر كوجه إعلامي عبر برامج مثل "هرم الأحلام" و"القاهرة اليوم".

إنجازاته وإسهاماته

ترأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ 2008، وساهم في استمراريته رغم التحديات السياسية. كما يُعتبر أول من اكتشف المطرب محمد فؤاد، وشارك في أعمال مع نجوم مثل عمرو دياب وتامر حسني.

محطات مؤلمة وإرث فني

تعرض لأزمات صحية ونفسية بعد وفاة زوجته فاتيما في 2015، وأجريت له عملية قلب مفتوح قبل رحيله. ينتمي لأسرة فنية؛ فهو ابن الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، وشقيق الفنانة مها أبو عوف، ووالد المخرجة مريم أبو عوف.