شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يطلق ألبوم "محسبتهاش" اليوم.. 15 أغنية بينها ديو مع حمزة نمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق النجم رامي جمال ألبومه الغنائي الجديد "محسبتهاش" غدًا الثلاثاء 1 يوليو 2025، متضمّنًا 15 أغنية متنوّعة، بمشاركة نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، بالإضافة إلى تعاونين غنائيين مع المطرب التونسي نوردو والنجم حمزة نمرة.

تفاصيل الألبوم

يضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي تتنوّع بين الرومانسي والطربي والبوب، ومن أبرز عناوينه:"تطلب حنية""محسبتهاش" (الأغنية الرئيسية)"كأنه مجاش""زي الخطاف" (دويتو مع نوردو) "قبلت التحدى" (دويتو مع حمزة نمرة)"روحي عليك بتنادي"

أبرز صناع الألبوم

شارك في الألبوم كبار الشعراء والملحنين، منهم: محمدعاطف ، مدين ،أحمد المالكي ،أحمد عبد السلام، وسام عبد المنعم، بلال سرور، مصطفى عسال ، محمد مغربى ، احممد عبد النبى ،خسام سعسد ، كما ساهم رامي جمال نفسه في تلحين بعض الأغاني، مما يُضفي طابعًا شخصيًا على الألبوم.

رامي جمال.. مسيرة حافلة

يأتي هذا الألبوم تتويجًا لمسيرة ناجحة لـرامي جمال في 2024، حيث يُعدّ من أبرز نجوم الغناء والتلحين في مصر والوطن العربي، وقد قدّم ألحانًا لعمالقة الغناء مثل: إليسا شيرين عبد الوهاب تامر حسني\ محمد حماقي نوال الزغبي وغيرهم

يُذكر أن رامي جمال يتمتع بحضور جماهيري كبير، ويُتوقّع أن يحقق ألبومه "محسبتهاش" نجاحًا واسعًا، خاصةً مع تنوّع أغانيه واشتماله على تعاونات فنيّة متميزة.