حضور ملكي ساحر.. الملكة رانيا تتألّق في زفاف بيزوس وسانشيز

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: خطفت الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأنظار مجددًا بإطلالتها الراقية وأناقتها الهادئة خلال مشاركتها في حفل زفاف رجل الأعمال الأميركي ومؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، من الصحافية السابقة لورين سانشيز، والذي أُقيم مساء الجمعة في جزيرة سان جورجيو ماجيوري الإيطالية.

وظهرت الملكة رانيا بفستان طويل مستقيم القصة من توقيع دار "أرماني"، تمازجت فيه ألوان الباستيل الفاتحة بين الأخضر الزاهي والزهري الناعم. وزُيّنت الطلة بتطريز دقيق من الورود الناعمة والخرز اللامع الذي انساب بخفة على طول الفستان. وأضفى وشاح أخضر فاتح اللون التفّ حول ذراعي الملكة لمسة إضافية من الرقي، بينما حملت حقيبة يد صغيرة باللون العاجي وتزيّنت بمجوهرات ماسية ناعمة. واكتملت الإطلالة بتسريحة شعر مموجة "وايفي" أضفت مزيدًا من التوازن والنعومة على مظهرها العام.

وحضرت الملكة الحفل برفقة عدد من أفراد العائلة المالكة الأردنية، يتقدّمهم ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة، بالإضافة إلى ابنتها الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس.

واتسمت إطلالات الأميرتين أيضًا بالأناقة الهادئة؛ فقد تألقت الأميرة رجوة بفستان أسود طويل مع رفعة شعر عصرية، في حين ارتدت الأميرة إيمان فستانًا أخضر داكنًا بياقة عالية من تصميم "أوسكار دي لا رينتا"، واستكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة وانسيابية.

وكانت العائلة المالكة الهاشمية قد وصلت إلى مدينة البندقية الإيطالية يوم الخميس، استعدادًا للمشاركة في مراسم وفعاليات الزفاف، التي امتدّت على مدى ثلاثة أيام، وشاركت فيها شخصيات عالمية من مجالات السياسة والفن والإعلام. وظهرت الأميرة الصغيرة إيمان، ابنة ولي العهد، في لقطات ودية وهي في أحضان والدها، في مشهد عائلي لاقى تفاعلاً واسعًا.