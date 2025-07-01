شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صباغ: أحضر لتعاون جديد ومختلف مع نوال الزغبي بعد نجاح "يا مشاعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقي اللبناني عمر صباغ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن تعاونه مجددًا مع النجمة نوال الزغبي في ألبومها الغنائي الجديد، وذلك بعد النجاح الذي حققه معها في أغنية "يا مشاعر" مؤخرًا.

وأوضح صباغ أن الألبوم سيضم عددًا من الأغاني التي تحمل طابعًا موسيقيًا مختلفًا، من حيث التوزيع والشكل العام، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال ستُقدَّم بأسلوب جديد يميزها عن تجاربه السابقة مع نوال الزغبي، وأضاف: "أتمنى أن تنال هذه الأغاني إعجاب الجمهور عند طرحها، فهي تجربة مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل معها".

وكانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخرًا ثلاث أغنيات من ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "يا مشاعر"، وهي الأغنية التي تحمل اسم الألبوم أيضًا، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج رامي نبها، وهي من كلمات أحمد عصام، وألحان سامر، وتوزيع عمر صباغ.

أما الأغنية الثانية فهي "ماضي وفات"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح. وقد لاقى كلا العملين تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حماس الجمهور لباقي أغنيات الألبوم، والثالثة بعنوان "أجي بالدلع"، غدًا الإثنين، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات تامر حسين، وألحان مدين.

وتستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم الجمعة 13 أغسطس المقبل، حيث تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها التي يعشقها جمهورها، في أجواء طربية مميزة، ضمن سلسلة حفلات صيف 2025 التي يحييها عدد من نجوم الغناء في مختلف البلدان.