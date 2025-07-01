في كسر للتقاليد العالمية.. ريتا أورا تكشف عن سر كبير حول زواجها من تايكا وايتيتي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ريتا أورا أنها تقدمت بطلب الزواج من زوجها، تايكا وايتيتي، خلال رحلة رومانسية إلى بالم سبرينغز، مقلبةً التقاليد رأسًا على عقب بالركوع على ركبة واحدة.



شاركت المغنية، البالغة من العمر 34 عامًا، والتي تزوجت من المخرج البالغ من العمر 49 عامًا في عام 2022، القصة في بودكاست "بيغ أغين" لـ دافينا ماكول، موضحةً كيف خالفت التقاليد وتولت أمر الطلب.

قالت: "لقد فعلت كل شيء ببساطة. كنا في غرفة فندق في بالم سبرينغز، غرفة جميلة وفاخرة مليئة بالبالونات والكعك، وهو الشيء المفضل لدي في العالم. لقد صنعت الخواتم، لم أكن أريد شيئًا مبهرجًا للغاية. قال لي: "ما هذا بحق الجحيم؟ عيد الحب؟" قلت: "أوه لا، إذا كنت ستقول لا، فسأضطر إلى خلع ملابسي".

واختتمت أورا قائلة: "على أي حال، لقد جثوت على ركبة واحدة، وقد أحبها تايكا كثيرًا"،و تزوجت ريتا وتايكا في حفل خاص في 4 أغسطس 2022، في لوس أنجلوس.