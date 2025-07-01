شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين تستمتع بأجواء الصيف بالقفز من الطائرة والجلوس على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفنانة ميرنا نور الدين أحد أهم نجمات جيلها بعدما برزت موهبتها بصورة كبيرة بأدوارها خلال السنوات الأخيرة، ومؤخراً تحرص ميرنا نور الدين على مشاركة متابعيها لحظات من صيفها مثلما يظهر عبر حسابها على موقع إنستجرام.

البداية من فيديو نشرته مؤخراً ظهرت فيه وهي تستمتع بوقتها أثناء القفز من الطائرة، وهو الفيديو الذى نال تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيها، كما حرصت بعدها على نشر عدة صور لها على الشاطئ.



ميرنا نور الدين بعد القفز من الطائرة

هذا وعاشت الفنانة ميرنا نور الدين نجاحاً كبيراً خلال دراما رمضان الماضى 2025 بمسلسل فهد البطل، وتحديداً بشخصية كناريا التى لعبتها ضمن أحداث المسلسل التى لعبت فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضى.



ميرنا نور الدين فى صورة أخري لها

ميرنا نور الدين تستعد حالياً لمسلسل جديد تشارك فى بطولته هو "أنا أنت.. أنت مش أنا"، والتى تلعب فيه دور البطولة أمام الفنان معتصم النهار، ولكن من خلال شخصية جديدة ودور مغاير تماماً عن شخصية كناريا، المسلسل الجديد سيتناول عالم الميتافيرس والسوشيال ميديا.



ميرنا نور الدين فى أحدث صور لها

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.