شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكرى بإطلالة بيضاء فى أحدث صور لها قبل انتهائها من تصوير صقر وكناريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة يارا السكري في أحدث ظهور لها من خلال إطلالة بعدة صور مختلفة سيطر علينا اللون الأبيض مؤخراً مثلما ظهر عبر حسابها على موقع انستجرام وذلك بالتزامن مع استعدادها لأكثر من مشروع فني تستعد له خلال الفترة المقبلة.



يارا السكري فى صورة من أحدث جلسة تصوير

وانتهت الفنانة يارا السكرى من تصوير جزء كبير من مشاهدها فى أحداث فيلم صقر وكناريا مع النجمين محمد إمام وشيكو، والذى تخوض به أولى تجاربها السينمائية، ومن المقرر أن تنتهى يارا من دورها فى الفيلم منتصف شهر يوليو المقبل.

وتجسد يارا السكرى خلال أحداث فيلم صقر وكناريا دور شقيقة يسرا اللوزى، وتعمل فاشون ديزاينار، وتتميز شخصيتها فى الفيلم بأنها محبة للحياة والألوان، ويتعرف عليها محمد إمام ويحدث بينهما علاقة حب لا تخلو من المواقف الكوميدية.



الفنانة يارا السكري

فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة: محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، خالد الصاوى وعدد آخر من الفانين وضيوف الشرف أبرزهم دياب ونسرين أمين ومحمود عبد المغنى.