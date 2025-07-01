حمو بيكا يحتفل مع الجمهور بذكرى ثورة 30 يونيو ويشعل الشماريخ أثناء غنائه

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القاهرة - سامية سيد - صعد مطرب المهرجانات حمو بيكا على مسرح احتفالية "في حب مصر" احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، المقامة بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ قاني فقرات الحفل بمهرجان أنا بيكا ماي لاف والتي تفاعل معها الجمهور الحاضر.

كما قدم عددا من أبرز المهرجانات الشعبية، منها: اللي أنا عامل الصح معاك، حبيتك وجرحتيني، انتي معلمة، رب الكون ميزنا بميزة، وغيرها، كما أشعل الشماريخ.

وتألقت المطربة رحمة محسن بأولى فقرات احتفالية "في حب مصر" احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، المقامة بمدينة 6 أكتوبر، بأغنية جابلي العنب ياما، وتفاعل معها الجمهور.

وواصلت رحمة محسن تقديم باقة متميزة من الأغاني، حيث غنت أغنية "حفلة تنكرية" التي غنتها في مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها ضمن أحداثه في شهر رمضان الماضي، كما غنت أغنية "مفاتيح قلبك معايا" وغيرها.

ويحتفل المصريين في مثل هذا اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو، التي خرج فيها الملايين في ميادين وشوارع مصر ليعبّروا عن إرادتهم الصادقة في استعادة الوطن، وصححوا مسار ثورة يناير وأعادوا الدولة إلى طريقها الصحيح، ومثلت تلك المظاهرات الشعبية الجارفة صورة رائعة للوحدة الوطنية، جمعت المصريين بمختلف أطيافهم على هدف واحد هو إنقاذ مصر من الفوضى والتطرف.

أسهمت ثورة 30 يونيو في إعادة الاستقرار لمصر وفتحت أبوابًا جديدة للتنمية والإصلاح، فقد وضعت حدًا لمحاولات اختطاف هوية الدولة ومؤسساتها، ومهدت الطريق لبناء جمهورية جديدة قوامها التنمية والتحديث، حيث شهدت مصر بعدها إطلاق مشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات.

وتظل ذكرى ثورة 30 يونيو شاهدًا على عظمة الشعب المصري الذي دائمًا ما ينحاز لوطنه وهويته، مدافعًا عن حلمه في دولة مدنية حديثة قوية، وتؤكد أن مصر قادرة بإرادة أبنائها على تجاوز التحديات وفتح آفاق وآمال واسعة لمستقبل مشرق، يليق بتاريخها وحضارتها العريقة.



حمو بيكا



حمو بيكا الجمهور بذكرى ثورة 30 يونيو ويشعل الشماريخ أثناء غنائه