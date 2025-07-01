شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق عمل ألبوم "ابتدينا" لـ عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المطرب عمرو دياب التحضيرات النهائية لألبومه الجديد المنتظر بعنوان "ابتدينا"، والذي يشهد تعاونًا ضخمًا مع نخبة من أبرز صُنّاع الأغنية في الوطن العربي، في خطوة تؤكد استمرار الهضبة في تقديم محتوى فني مميز ومتنوع.

يشارك في الألبوم عدد كبير من الشعراء، أبرزهم: تامر حسين، بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، منة القيعي، ومصطفى حدوته، وكل منهم له بصمة واضحة في مسيرة الهضبة الغنائية.

أما على صعيد الألحان، فيعود عمرو دياب للتعاون مع عدد من الأسماء الثقيلة مثل: عمرو مصطفى، عزيز الشافعي، محمد يحيى، إسلام زكي، وشادي حسن، إلى جانب مشاركته بنفسه في تلحين بعض الأغاني.

ويشمل فريق التوزيع الموسيقي مجموعة من الأسماء المخضرمة مثل: عادل حقي، طارق مدكور، وأسامة الهندي، ما يشير إلى تنوع الألبوم موسيقيًا من حيث الأساليب والتوزيعات.

ألبوم "ابتدينا" يأتي ليستكمل مسيرة عمرو دياب الفنية المتألقة، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة تفاصيل الأغاني وتاريخ الإصدار الرسمي.