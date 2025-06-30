الفيلم التونسي وين ياخذنا الريح يفوز بجائزة النحلة الذهبية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 مساءً - فاز الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" للمخرجة آمال القلاتي بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل في مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط، الذي أُقيم في الفترة من 21 إلى 29 من يونيه 2025.

فيلم "وين ياخذنا الريح"

يروي الفيلم قصة "عليسة"، الفتاة المتمردة ذات التسعة عشر عاماً، و"مهدي"، الشاب الخجول البالغ من العمر 23 عاماً، اللذين يلجأان إلى الخيال للهروب من واقعهما القاسي. وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب من محيطهما، يقرران الانطلاق في رحلة عبر الجنوب التونسي، حيث يواجهان سلسلة من العقبات والمفاجآت في طريقهما.



كان العرض العالمي الأول للفيلم ضمن فعاليات مهرجان صندانس السينمائي الدولي، كما شارك في مهرجانات بارزة مثل روتردام السينمائي الدولي وإسطنبول السينمائي الدولي.

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المخرجة آمال القلاتي: "يصوِّر وين ياخذنا الريح واقع شخصين من الشباب المهمَّشين"

وفي تعليقها على الفيلم، قالت المخرجة آمال القلاتي: «يصوِّر وين ياخذنا الريح واقع شخصين من الشباب المهمَّشين في تونس: عليسة ومهدي. صديقان حميمان ينطلقان في رحلة تتخللها لقاءات وعقبات ودهشة وخيبات أمل. انبثق الفيلم من الحاجة لمنح هؤلاء الشباب صوتاً، بفيلمٍ يتحدث عنهم، لكن بلغتهم ونظرتهم وطاقتهم».

الفيلم من تأليف وإخراج آمال القلاتي، وإنتاج أسما شيبوب، وبطولة سليم بكار، آية بالأغا، سندس بالحسن، لبنى نعمان.



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