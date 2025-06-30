25 عامًا على مسيرة كارينا كابور السينمائية.. أثبتت تنوعها الفني

أدوار متنوعة لـ كارينا كابور من أشهر أفلامها

فيلم جاب وي ميت (2007 Jab We Met)- نقلة في مسيرتها

فيلم شاميلي ( 2003 Chameli)- الجرأة والواقعية

فيلم أيتراز (Aitraaz 2004)- المحامية التي واجهت النظام

فيلم فداء (fida 2004)- الغموض والجرائم الإلكترونية

فيلم عودة جولمال (Golmaal Returns 2008) – خفة ظل على طريقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 مساءً - ظهرتلأول مرة في بوليوود بفيلم "لاجئ- Refugee" ، الذي عُرض في 30 يونيو 2000، ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف مسيرتها الفنية.وعلى مدار ربع القرن الماضي، قدمت مجموعة متنوعة من الأدوار، من أدوار تقليدية إلى أدوار ذات شخصيات مميزة، وعملت في مختلف الأنواع الفنية لتلبية مختلف الأذواق. واحتفاءًا بمرور 25 عامًا على مسيرةفي السينما الهندية، نستعرض لكم أدوارها المتنوعة في أبرز أفلامها.في الفيلم الرومانسي الكوميدي للمخرج امتياز علي، قدّمت كارينا كابور دور "جيت دهيلون" الشابة المرحة القادمة من بلدة بهاتيندا، الفيلم لم يكن مجرد عرض قصة حب، بل رحلة لاكتشاف الذات، وكارينا كانت حجر الزاوية في نجاحه بشهادة جميع النقاد، بأداءٍ متوازن يجمع بين الكوميديا والعاطفة. ويُعد هذا الدور علامة فارقة في مسيرتها.إليكِ هذا الخبر كارينا كابور تكمل عامها الـ 44 بمسيرة فنية مدتها 25 عاماً في السينما الهنديةصدر فيلم "شاميلي" عام 2003 في حقبة اشتهرت فيهابأدوارها البراقة، وقد شكّل تغييرًا كبيرًا عن أعمالها السابقة، حيث لعبت دور عاملة تجمعها الصدفة مع رجل أعمال ثري يعاني من الاكتئاب، تعطلت سياته في احدى أزقة مومباي، ويجلس حزينًا يتذكر زوجته التي فقدها في حادث سير حتى قابل شاميلي "كارينا" ويتحدثان سويًا حتى تستطيع أن تكسر الجدار الذي بناه حول نفسه.والدور به أبعاد مركبة، وأثبتتقدرتها على تقديم فيلم قائم على الشخصية نفسها دون مكياج كثيف، كما قدمت أداء مقنع بلهجة محلية. وقد نجحت في التخلص من صورتها كبطلة تجارية بفضل الفيلم الذي نال استحسان النقاد.استنادًا إلى فيلم "Disclosure"، قدّمتفي فيلم "Aitraaz" الصادر عام 2004، دور محامية تدافع عن زوجها المتهم زورًا في مواجهة مديرته السابقة.في هذا الفيلم القانوني الاجتماعي، جسّدت دور امرأة قوية تجمع بين الذكاء والتعاطف، والدور قدّمبشكل جديد، لتبرز بعدها كبطلة نسائية مهمة في عالم بوليوود.في واحد من أكثر أدوارها تميزًا، لعبتدورًا محوريًا في فيلم "fida" الذي صدر عام 2004، والذي يتحدث عن جريمة إلكترونية تتقاطع فيها الخداع بالعاطفة.وحبكة الفيلم الجريئة وأداء كارينا رسّخاه كعلامة على انفتاحها الدائم لتجربة أنماط جديدة في السينما.للمزيد من الأخبار كارينا كابور في يوم ميلادها.. إطلالات جمالية متنوعة من جميلة بوليوودفي الكوميديا الجماعية "عودة جولمال" Golmaal Returns، قدّمتشخصية "إيكتا"، المرأة الدرامية التي تتابع المسلسلات بطريقة مبالغ فيها، وتظن أن زوجها يخونها بسبب تأثير المسلسلات عليها.وبأسلوب كوميدي طريف أثبتت براعتها في نوع نادرًا ما تخوضه، ونجحت في إضفاء لمسة خاصة بها في عالم الكوميديا، وقيل انها كانت تضيف بعض "الإفيهات" والجمل الارتجالية خلال التصوير.

قد ترغبين في معرفة كارينا كابور تكمل عامها الـ 44 بمسيرة فنية مدتها 25 عاماً في السينما الهندية



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