موعد بدء تصوير مسلسل underage والأحداث حول 5 مراهقات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 مساءً - يبدأ القائمون على مسلسل Underage تصوير أول المشاهد غداً الثلاثاء 1 يوليو، بعد الانتهاء من التحضيرات واختيار الفنانين المشاركين في بطولة العمل الذي يعتمد على 5 بطلات شابات نظراً لاعتماد القصة على حكاية مجموعة من المراهقات لاسيما أن المسلسل يعالج قضايا اجتماعية أبرزها التحديات التي تواجه المراهقات في مراحل نموهن المختلفة.

بطلات مسلسل Underage

ووقع صناع مسلسل Underage على كل من الفنانات جيسيكا حسام الدين، ريم المصري، جايدا منصور، جودي مسعود وترنيم هاني لتقديم أدوار البطولة في العمل، فيما يشارك عدد من الفنانين بظهور خاص أبرزهم أحمد فهيم وفرح يوسف وأحمد الرافعي، والعمل تأليف أمين جمال، إخراج يحيى إسماعيل، ومن إنتاج مها سليم ومقرر عرضه في 12 حلقة على منصة "شاهد" الرقمية.

أبرز الأعمال الفنية لـ جيسكيا حسام الدين وريم المصري وجايدا منصور وجودي مسعود

وتعد الفنانات اللاتي تم اختيارهن لبطولة مسلسل Underage من أبرز الأسماء الصاعدة في عالم التمثيل خلال هذه المرحلة العمرية، حيث برزن في أكثر من عمل وأظهرن موهبتهن، إذ تألقت جيسكيا حسام الدين في العديد من الأعمال خلال السنوات الأخيرة أبرزها "كامل العدد" و"منتهي الصلاحية" و "برغم القانون" و "سراب" وتعمل حالياً على تصوير فيلم "اذما".

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أما ريم المصري فكانت لها ظهور بارز في مسلسل "صيد العقارب" مع الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي 2024، وذلك بعدما شاركت في أعمال "أنا شهيرة أنا الخائن"، "فلانتينو"، "دوبامين"، "الطاووس" وفيلمي "الباب الأخضر"، و"الصفا الثانوية بنات" الذي كان آخر أعماله وعُرض في موسم عيد الفطر 2025.

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أما الممثلة جيدا منصور فمن أبرز أعمالها الفنية، مسلسل "أثينا" مع ريهام حجاج والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2025، بعدما ظهرت في أعمال "ليه لأ 3 " و"تيتا زوز" وفيلم "مين يصدق"، فيما برزت الفنانة الشابة جودي مسعود في أعمال "تيتا زوزو"، "مفترق طرق"، "علاقة مشروعة"، "الأصلي"، "إجازة مفتوحة" و"فيلم تحت تهديد السلاح".



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