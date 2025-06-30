أغاني صيف 2025.. نجوم الصف الأول يشعلون المنافسة

عمرو دياب والعودة لرفيق النجاح

‏تامر حسني يستجيب لرغبة الجمهور

https://www.instagram.com/p/DLfS66sMNlp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLfS66sMNlp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLfS66sMNlp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

رامي صبري ينافس بـ10 أغاني

https://www.instagram.com/p/DLfRtiWoEip/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLfRtiWoEip/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLfRtiWoEip/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 مساءً - يبدو أن موسم الألبومات الغنائية لـ صيف 2025 سيكون أكثر سخونة من حرارة الموسم الصيفي، وذلك بسبب عودة نجوم الصف الأول للمنافسة من جديد في هذا السيزون، ومن خلال التقرير التالي سوف نتعرف إلى هؤلاء النجوم وتفاصيل ألبوماتهم الغنائية.في خطوة غير متوقعة فاجئ السوبر ستار عمرو دياب جمهوره ومحبيه في كل أنحاء الوطن العربي بالترويج لأولى أغاني ألبومه الجديد المنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة، وهي أغنية "ابتدينا" والتي بسببها ظل في صدارة الترند لفترة طويلة، لأكثر من سبب منها الإطلالة الشبابية التي ظهر عليها "الهضبة" في الملصق الدعائي للأغنية؛ إذ ظهر وهو يرتدي قميص جينز "كات" والتاتو يزين مناطق من جسده إلى جانب ارتدائه حلقاً في إحدى أذنيه، هذا الأمر نال إعجاب الكثيرين من محبيه، أما السبب الثاني والذي استحوذ على اهتمام كبير من عشاق عمرو دياب، فهو عودة تعاونه مع رفيق النجاح الملحنفي تلك الأغنية، وذلك بعد فترة قطيعة لسنوات طويلة بين الثنائي.كما يتعاون عمرو مصطفى مع عمرو دياب في ألبومه الجديد بأغنية ثانية ستحمل الكثير من المفاجآت لجمهور النجمين، وهي من كلمات تامر حسين أيضاً، وتوزيع أسامة الهندي.الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل قرر "دياب" أن يلهب حماس جمهوره لألبومه الجديد، بعد كشفه عن التحضيرات الخاصة بأغنية "ابتدينا"؛ إذ نشر مجموعة صور من كواليسها عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، من داخل استديو مهندس الصوت أمير محروس، ظهر فيها برفقة الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، معلقاً "ابتدينا".ولعل ما ميز هذه الصور هي أجواء البهجة التي سيطرت على كل من تواجد بها، ولاسيما عمرو مصطفى الذي ارتسمت على ملامح وجهه الفرحة بصورة كبيرة.ويضع الفنان عمرو دياب، اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذي يتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، ‏منهم أسماء سبق وتعاون معهم كثيراً على مدار السنوات الطويلة الماضية، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وعزيز الشافعي، وبهاء ‏الدين محمد، وأحمد إبراهيم، ومحمد يحيى، وعادل حقي وغيرهم.أما النجم تامر حسني فيستعد هو الآخر لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، والتي تحمل عنوان "لينا معاد" وذلك يوم 10 يوليو القادم، واللافت للنظر في ألبوم تامر، هو استجابته لطلب محبيه وجمهوره في ضرورة طرح أغاني الألبوم بصورة كاملة، بدلاً من طرح كل أغنية على حدة أي بطريقة منفردة بصورة أسبوعية، وهو ما أعلن عنه نجم الجيل عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة الملصق الدعائي للألبوم، والذي ظهر عليه مرتدياً تيشرت "كت"، وبها قطعة قماشية من الخلف، أو كما يطلق عليها "كابتشو"، وعلق بالقول: "فتحولي عينكم كده واستعدوا جداً استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم "لينا معاد" بشكل كامل يوم 10 شهر 7 القادم أوامر يا حبايب قلبي".ويضم الألبوم أسماء لامعة مثل الشاعر أحمد المالكي، وعليم، ورمضان محمد، ومن الملحنين عمرو الشاذلي، والنجم رامي جمال، إلى جانب الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، وغيرهم.ويأتي الألبوم تزامناً مع مشاركةفي الموسم السينمائي الحالي بفيلم «ريستارت»، الذي يحقق نجاحاً ملحوظاً في شباك التذاكر، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر، النجمة هنا الزاهد، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.وضمت قائمة كبار موسم صيف 2025، المطرب، الذي ينافس بألبوم "أنا بحبك أنت" الذي يتضمن 10 أغنيات، تأتي أسماؤهم كالتالي: "تيجي نتصور- العوض على الله– بقلبي معاك- بياع– غلطان– مستغرب أنت– حلوة– بحكيلك عن الأيام– فقدت الأمل فيكي– أنا بحبك أنت".وبدأ "صبري" خلال الساعات القليلة الماضية، الترويج للألبوم بعد أن لمس حماس وشغف جمهوره لأغانيه الجديدة؛ إذ نشر صورة الملصق الدعائي له والذي ظهر عليه بوجهه، عبر صفحته على "إنستغرام"، وحرص في تعليقه الذي أرفقه على توجيه رسالة شكر لكل صناع ألبومه الجديد، تقديراً للمجهود الكبير الذي بذله من أجل إخراجه في أفضل صورة، معلقاً بالقول "شكراً لكل صناع ألبوم أنا_بحبك_أنت .. قريباً على كل منصات الموسيقى في جميع أنحاء العالم".لتنهال عليه رسائل التهنئة فكان أبرزها من زوجته شيرين عادل التي تمنت أن يحالفه النجاح والتوفيق، ومن الشاعر الغنائي تامر حسين الذي أشاد بما بذله رامي من مجهود كبير خلال فترة التحضير للألبوم، قائلاً في تعليقه: "يا روما يا حبيبي ألف مبروك وأكيد ألبوم حلو كالعادة وانت عامل مجهود فيه بكل الصُناع الجامدين".ويعد الألبوم محطة جديدة في مشوار رامي صبري الفني، الذي عوّد جمهوره على مزيج صادق من الإحساس والعفوية، ما رسخ مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

يمكنكم قراءة ... رابح صقر يلهب حماس جمهوره بصورة مع تامر حسني ويعلق: مفاجأة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».