عمرو سعد يحتفل بتخرج ابنه رابي بالمرحلة الثانوية: مبروك ياصاحبي

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عمرو سعد يترقب عرض "الغربان"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 مساءً - احتفل الفنانبتخرج نجله "رابي" بالمرحلة الثانوية، معبراً عن فخره وسعادته بما حققه نجله من إنجاز، ونشر النجم عمرو سعد، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" صوراً لابنه ظهر في إحداها برفقته وهو يحتفل معه بتخرجه، وعلق عليها بكلمات مليئة بالمحبة والدعم الأبوي، حيث قال: "ماشاء الله عليك يا رابي، رابي عمرو سعد وهو يعدي الثانوية الألمانية بنجاح كبير وتقدير ممتاز، يا صاحبي مبروك يا صاحبي، وعقبال الشهادة الكبيرة".وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور، موجهين التهاني والتبريكات لابنه رابي على تفوقه، ومتمنين له مستقبلاً مشرقاً في دراسته الجامعية، ومن بين هؤلاء الفنانة مي عمر والتي علقت قائلة: "ما شاء الله مبروك ياعمرو"، وأيضاً الفنان يوسف الشريف والذي قال: "ماشاء الله ألف مبروك".

وكان قد كشف الفنان عمرو سعد عن انتهائه من تصوير فيلم "الغربان" بعد فترة طويلة تجاوزت أربعة أعوام ما بين التحضير والتصوير ‏والسفر خارج البلاد؛ حيث ينتمي هذا العمل إلى الأفلام التاريخية ذات الميزانيات الضخمة.‏

ونشر عمرو سعد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مجموعة صور من كواليس التصوير، وعلق عليها بقوله: "الحمد لله، الانتهاء من ‏التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي إن شاء الله"، حيث تستعد الشركة المنتجة لطرحه في دور السينما خلال وقت ‏لاحق من العام الجاري، بينما الموعد النهائي لم يعلن بعد.‏

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فيلم "الغربان" بطولة: عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، أحمد وفيق، جميل برسوم، عبدالعزيز ‏مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج يس حسن. ‏

وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة ‏‏(العلمين)؛ حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.‏



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