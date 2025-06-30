رامي صبري يستعد لطرح ألبومه الجديد "انا بحبك انت"

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري رامي صبري حماس متابعيه لأحدث الأعمال الغنائية التي يحضر لها، بعنوان "انا بحبك انت"، و هو البومه المنتظر، حيث قام بمشاركة البوستر الرسمي للعمل مع متابعيه عبر حسابه الخاص، و علق قائلاً: "شكرا لكل صناع ألبوم انا بحبك انت .

. قريباً على كل منصات الموسيقى في جميع أنحاء العالم".

و يتألف الألبوم من 10 أغنيات، وهي: "تيجي نتصور، العوض على الله، بقلبي معاد، بياع، غلطان، بحكيلك عن الايام، مستغرب انت، حلوة، فقدت الامل فيكم، انا بحبك انت"، بالإضافة إلى تعاونات مثل تامر حسين وأحمد جابر وأدهم معتز وعلي شعبان وحسام حبيب وطارق توكل وعمرو المصري".

