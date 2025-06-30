إليكم اغنية نوال الزغبي المنتظرة.. "آجي بالدلع"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحدث اعمالها الفنية و هي اغنية تحمل إسم "آجي بالدلع"، و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "آجي بالدلع" من كلمات تامر حسين، الحان مديان، توزيع و ميكس و ماستر أمين نبيل، أما الفيديو كليب فقد صور تحت إخراج رامي نبها.

و تقول كلمات الاغنية:

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"أجى بالمُسايسه أجي بالدلع

أو ب كلمة حلوة حاتشوف البِدع

لو يهِمك اللى بينا

زوِد الغلاوة سِنه

الحياة هتبقى جنة

جنبي هنا

أجى بالمُسايسه أجى بالدلع

أو ب كلمة حلوة حاتشوف البِدع

لو يهِمك اللى بينا

زود الغلاوة سِنه

الحياة هتبقى جنة

جنبي هنا

مرة إسمع منى مرة

إسمع مني

تِدلع تِهنن تِتجن إدى الأمان

ياللا ياحبيبى ياللا

حبيتك بديتِك وإديتك فُرصة كمان

أجى واحدة واحدة هو ده الكلام

تِكسب أى واحدة إديها إهتمام

الطريقة دى اللى تمشي

بعدها اللى تقوله يمشى

إنما تعاند معايا

لاء كُله إلاّ ده"