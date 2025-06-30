بالفيديو- الكشف عن الإعلان التشويقي للفيلم المنتظر “هيبتا: المناظرة الأخيرة”

كشف صنّاع الفيلم الرومانسي المرتقب “هيبتا: المناظرة الأخيرة” عن الاعلان التشويقي للفيلم الذي يعطي لمحة أولى عن العمل الذي طال انتظاره ويبرز الجانب العاطفي والإنساني الذي يميز القصص التي يرويها الفيلم.

يستكشف الفيلم تقلبات العلاقات العاطفية ومدى تأثيرها على حياتنا. كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. يجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف تتشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

يذكر أن الفيلم المصنف كدراما رومانسية من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويشارك في البطولة كل من منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، ميان السيد وحسن مالك.

“هيبتا: المناظرة الأخيرة” من انتاج “ذا بروديوسرز”، ”ڨوكس ستوديوز”، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف” و من المقرر عرضه قريباً في جميع دور السينما في جميع أنحاء الوطن العربي.