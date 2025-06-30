بعد اعتزاله .. فنان شهير يعود عن قراره لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - العام الماضي أعلن الفنان المصري علي قدورة إعتزاله الغناء، وقال حينها :"السلام عليكم في يوم جمعة مبارك أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، فيه حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني أتكلم دلوقتي، أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا.

ربنا يسامحني على أي حاجة أنا عملتها في حياتي، أو أي حاجة صدرت مني دون قصد، يا رب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك، ومفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل بالحلال، وأي فلوس معايا هسيبها لـ أهلي".

قدورة أعلن أنه تراجع عن اعتزاله من أجل الإنشاد الديني فقط وليس من أجل الغناء، ونشر قدورة الفيديو لأنشودة دينية بعنوان "الله يعلم"، وقال :"مشروع وتجربة جديدة بنحضرها وإن شاء الله بالتوفيق".