شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ألبوم الكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مؤخرًا الكينج محمد منير أغنية تحمل اسم ملامحنا في أول تعاون فنى بينه وبين روتانا، وهى من كلمات هالة الزيات وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبدالفتاح وميكس وماستر أمير محروس.

ألبوم محمد منير يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي، مصطفى حدوته، وهالة زايد، وأحمد زعيم، وإيهاب عبد الواحد، عمرو عبد الفتاح وأمير محروس.

يأتي هذا الألبوم تتويجًا للاتفاقية التي وقعها محمد منير مع مجموعة روتانا بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وأسامة رشدي المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة، في خطوة تُعزز مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود.

ومن المنتظر أن يشكل الألبوم حدثًا فنيًا بارزًا، خاصة مع اشتراك أسماء لامعة في صناعته، مما يزيد الترقب لدى جمهور "صاحب الصوت الذهبي" الذي ينتظر جديده منذ آخر ألبومات.

ومن جهته، أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته بهذه الخطوة قائلاً: "سعيد جدا بانضمامي إلى روتانا، وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن أعمال تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي وأعد الجماهير بمفاجآت قريبة وسأكون دائما عند حسن ظنكم".