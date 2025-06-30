شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن إحياء تامر حسنى حفل بطولة العالم للرياضات الإلكترونية 11 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه GAE، عن اختيار النجم تامر حسني لإحياء حفل ضمن بطولة العالم للرياضات الإلكترونية (Esports World Cup) في بوليفارد سيتي – الرياض، ضمن الفعاليات المصاحبة لأضخم حدث في عالم الألعاب الإلكترونية، والذي ينطلق رسميًا خلال شهر يوليو المقبل، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، يوم 11 يوليو المقبل.

ويأتى ظهور تامر حسني ليُسهم في إضافة أبعاد فنية وثقافية للبطولة، حيث يشارك في واحدة من أبرز أمسيات البطولة ويرافق الحفل عروض مبهرة للألعاب النارية ومزيج متناغم بين الموسيقى الحية وجو التنافس الرياضي.

وكان قد كشف المستشار تركى آل الشيخ، عن التريلر والبوستر الدعائى الأول لفيلم 7 Dogs بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث تصدر النجمان البوستر مع حمل كل منهما لمسدس مرتديان ملابس أنيقة، وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: "هيكون نقلة كبيرة فى السينما".

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب عز وكريم كل من النجم السعودى الكبير ناصر القصبى، ونخبة من نجوم العالم العربى (سيد رجب، تارا عماد، ساندى بيلا، هناء الزاهد ، هالة صدقى ومنة شلبي)، والنجم العالمى شاروخان وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم، ومن إخراج العالميين Adil El Arbi وBilall Fallah.