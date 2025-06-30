شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بيونسيه يوضح تفاصيل الحادث المرعب أثناء عرضها الغنائي في هيوستن والان مع تفاصيل الخبر

كسر فريق النجمة العالمية بيونسيه، الصمت أخيرًا، بعد الحادث المرعب الذي وقع خلال عرضها الغنائي في هيوستن، عندما مالت سيارة طائرة كانت تحلّق بها فوق الجمهور، ما دفعها للصراخ: "توقفوا" وسط ذهول الحاضرين.

وأثناء أداء أغنيتها الشهيرة "16 Carriages"، كانت بيونسيه، 43 عامًا، تحلق فوق المدرجات في سيارة حمراء قابلة للطيران، كجزء من العرض البصري اللافت، لكن السيارة بدأت تميل بشكل خطير، ما أثار مخاوف الجمهور من سقوطها.



بيونسيه

وفي بيان رسمي صدر عن شركتها Parkwood Entertainment، أوضح الفريق: "في عرض الليلة بمدينة هيوستن على ملعب NRG، تسبّب خلل تقني في ميل السيارة الطائرة، وهي من الأدوات التي تستخدمها بيونسيه للتحليق فوق الجمهور والتفاعل معهم عن قرب"، وأضاف البيان: "تم إنزالها بسرعة ولم يُصب أحد بأذى.. واستكمل العرض دون أي مشاكل إضافية".



بيونسيه اثناء تأرجها بالسيارة

وقد استغرق الفريق أقل من دقيقة لإنزال بيونسيه بأمان إلى المسرح، لتُكمل العرض باحترافية، وبعد انتهاء الحفل، شاركت بيونسيه صورًا من العرض على حسابها في إنستجرام، وعلّقت قائلة: "أحبك يا هيوستن".

وكانت النجمة العالمية بيونسيه، اضطرت لإيقاف عرضها الغنائي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، أثناء أدائها أغنية "16 Carriages"، ضمن جولة Cowboy Carter، بعد أن واجهت موقفًا خطيرًا أثناء تواجدها داخل سيارة طائرة معلقة في الهواء.

خلال العرض، بدأت السيارة التي كانت معلقة بواسطة حبال خاصة في الميل بشكل ملحوظ، ما أثار ذهول الحضور الذين سارعوا إلى تصوير اللحظة بهواتفهم، وظهرت بيونسيه وهي تميل بشكل واضح قبل أن تطلب من الطاقم التوقف، قائلة بلهجة حازمة: "توقفوا.. توقفوا، توقفوا، توقفوا"