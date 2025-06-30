شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يحتفل بنجاح ابنه: مبروك يا صاحبى عقبال الشهادة الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم عمرو سعد بتخرج ابنه رابى، ونجاحه فى الثانوية الألمانية، وعلق قائلاً: ما شاء الله عليك يا رابى، رابى عمرو سعد وهو بيعدى الثانوية الألمانية بنجاح كبير وتقدير ممتاز مبروووك يا صاحبي عقبال الشهادة الكبيرة.

وانتهى مؤخرًا النجم عمرو سعد من تصوير فيلم "the crows" ودخوله مراحل المونتاج، استعدادًا لطرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وعلق عمرو سعد على صفحة فيس بوك قائلاً: "الحمد الله الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي إن شاء الله the crows"، ونشر عدة صور من كواليس العمل الذى يحمل عددًا من المفاجآت كما أكد لنا عمرو سابقا في تصريحات خاصة وترجمته لأكثر من لغة.

فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد وعائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

وكان آخر أعمال عمرو سعد فى السينما فيلم "حملة فرعون" الذى تم عرضه فى عام 2019، وشارك فى بطولته مايك تايسون، محمود عبد المغنى، روبى، حمدى الميرغنى، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، سوزان نجم الدين، قمر، بيومى فؤاد، وعدد آخر من النجوم، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.