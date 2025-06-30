شكرا لقرائتكم خبر عن فين ديزل يكشف عن 3 شروط للمشاركة في ختام سلسلة "Fast & Furious" والان مع تفاصيل الخبر

فاجأ النجم العالمي فين ديزل جمهوره بالإعلان عن ثلاثة شروط وضعها أمام شركة "يونيفرسال بيكتشرز" لإنتاج الجزء الأخير من سلسلة أفلام Fast & Furious، والذي سيحمل عنوان Fast X Part 2، وذلك خلال مشاركته في مهرجان Fuel Fest، بولاية كاليفورنيا، نهاية الأسبوع.

وقال ديزل، البالغ من العمر 57 عامًا، على المسرح: "قالت لي الشركة: هل يمكن أن يُعرض ختام السلسلة في أبريل 2027؟.. فقلت: لدي ثلاث شروط"، موضحًا أن شروطه تمثلت في عودة السلسلة إلى مدينة لوس أنجلوس، حيث انطلقت أولى الأجزاء، والعودة إلى جذور السلسلة المتمثلة في ثقافة السيارات وسباقات الشوارع، وإعادة لم شمل شخصية دومينيك توريتو مع براين أوكونر، في إشارة إلى الشخصية التي قدمها الممثل الراحل بول ووكر.



فين ديزل

وكان بول ووكر، شارك في ستة من أجزاء السلسلة قبل أن يُفجع محبوه برحيله المفاجئ إثر حادث سير في نوفمبر 2013، أثناء تصوير مشاهد من فيلم Furious 7، بينما ينتظر عشاق السلسلة حول العالم، الجزء الأخير بشغف، وسط وعود من "فين ديزل" بعودة الروح الأصلية التي أحبها الجمهور منذ بداية السلسلة.

وكان قد تم الاتفاق مع المخرج لويس ليترير، ليتولى مهام إخراج Fast & Furious 10، وذلك بعد انسحاب المخرج جاستين لين، المكلف بكتابة وإخراج الجزء العاشر من فيلم "Fast & Furious"، المقرر طرحه بعنوان "Fast X"، وذلك بسبب خلافات حول السيناريو مع بطل الفيلم فين ديزل، حسبما نشر موقع screenrant.