شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تحيي ذكرى 30 يونيو: محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هند صبرى على إحياء ذكرى 30 يونيو التي توافق اليوم، وعلقت على حسابها عبر إنستجرام قائلة: 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عبر فيها الشعب عن رؤيته المسار الوطن ومستقبله، ذكرى تدعونا للتأمل في قيمة الوعي، ودور كل فرد في بناء مجتمع مستقر ومتوازن.. كل عام ومصر حرة، قوية، وآمنة.



تغريدة هند صبري

يذكر أن آخر أعمال هند صبرى الفنية، مسلسل "البحث عن علا" الموسم الثاني والذي تم عرضه في سبتمبر الماضي، وشاركها البطولة ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، آيسل رمزي، عمر شريف وياسمينا العبد. وهو من تأليف غادة عبد العال، هناء محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد وهشام حمزة تحت إشراف هند صبري ومن إخراج المخرج هادي الباجوري.

وشاركت هند صبري فى عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة والهامة، منها "مواطن ومخبر وحرامي" عام 2001، "عايز حقي" و"إزاى البنات تحبك" عام 2003، "حالة حب" و"أحلى الأوقات" عام 2004، "ويجا" و"بنات وسط البلد" عام 2005، "عمارة يعقوبيان" و"لعبة الحب" و"ملك وكتابة" عام 2006، "الجزيرة" و"التوربينى" عام 2007 "جنينة الأسماك" عام 2008، "إبراهيم الأبيض" عام 2009، "أسماء" عام 2011، "الجزيرة 2" عام 2014، "الكنز" بجزئيه الأول والثانى، "الممر" و"الفيل الأزرق 2" عام 2019، "كيرة والجن" و"فضل ونعمة" عام 2022.

وفى الدراما التليفزيونية قدمت هند صبرى عددا من المسلسلات منها "بعد الفراق" عام 2009، "عاوزة اتجوز" عام 2010، "فرتيجو" عام 2012، "امبراطورية مين" عام 2014، "حلاوة الدنيا" عام 2017، "هجمة مرتدة" عام 2021، "البحث عن علا" عام 2022، وتنتظر عرض مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة إياد نصار، جومانا مراد وماجد المصرى.