ميم الإبداعية للفنون تعلن عن تأسيس نادي السينمائيون الجدد في الرياض بالشراكة مع هنا المستقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 05:57 مساءً - تعلنُ شركة «ميم الإبداعيَّة للفنون» عن إطلاق نادي «السينمائيُّون الجدد» (Neo-Cinéphiles Club) في العاصمة الرياض، وذلك بالشراكة مع شركة «هنا المستقبل» بوصفها الشريك الاستراتيجي، في خطوةٍ تهدفُ إلى دعم الثقافة السينمائيَّة وتعزيز التفاعل النقديِّ والمعرفيِّ مع الفن السابع.
يهدف النادي إلى بناء وعي سينمائيٍّ جديدٍ لدى جيل الشباب من خلال ترسيخِ مفاهيم التذوُّق الفنيِّ والنقد الجمالي، وتشجيعِ القراءة العميقة للأفلام، مع فتح المجال أمام المساهمات الفرديَّة والجماعيَّة في تطوير المشهد السينمائي المحلي.
يتضمَّن البرنامج جلسةً حواريَّةً بعنوان «الجديدُ ليس صفة، إنَّه مفهوم». وتتناول الجلسة مفهوم التجديد في السينما السعودية بوصفه ركيزةً أساسيَّةً لنهضتها وانطلاقتها المستقبليَّة.
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يأتي تأسيسُ نادي السينمائيُّون الجدد امتدادًا لرؤية «ميم» التي انطلقت عام 2022، والتي تمثَّلت في إثراء المحتوى السينمائيِّ العربي عبر المنصَّات المقروءة والمسموعة والمرئيَّة، وصولًا إلى تأسيسِ بيئةٍ حيويَّةٍ تسهمُ في صقل أدوات النقد السينمائيِّ وتعزيز التواصل المعرفي بين المهتمِّين بالسينما.
كما يعكس تطلعات «هنا المستقبل» بوصفها منصةً تجمع تحت سقفها العديد من المجالات، وتهدف إلى خلق المجتمعات ومدِّ جسور التواصل وترسيخ ثقافة التعاون والتمكين من خلال صناعة تجربة متفردة لا تنسى، مبنية على القصص المحلية الأصيلة والمحتوى المحلي المتفرد.
نادي السينمائيُّون الجدد Neo-Cinéphiles Clubيمثِّلُ النادي إحدى المبادرات النوعيَّة التي تسعى «ميم» من خلالها إلى خلقِ فضاءٍ تفاعليٍّ مباشرٍ مع الجمهور، يجمعُ بين عشَّاق السينما وصنَّاعها والمهتمِّين بالتحليل والنقدِ السينمائي، وذلك عبر مجموعةٍ من الأنشطةِ المتنوِّعة تشملُ عروضًا للأفلام، وجلساتٍ حواريَّة، وورشَ عملٍ تدريبيَّة، ودوراتٍ نقديَّةً وفنيَّة، ومحاضراتٍ تثقيفيَّة، إلى جانب لقاءاتٍ تجمعُ بين النقاد وصناع السينما المحليِّين والدوليِّين.
يهدف النادي إلى بناء وعي سينمائيٍّ جديدٍ لدى جيل الشباب من خلال ترسيخِ مفاهيم التذوُّق الفنيِّ والنقد الجمالي، وتشجيعِ القراءة العميقة للأفلام، مع فتح المجال أمام المساهمات الفرديَّة والجماعيَّة في تطوير المشهد السينمائي المحلي.
موعد انطلاق أولى فعاليَّات نادي السينمائيُّون الجددوتنطلق أولى فعاليَّات النادي رسميًا مساء يوم الجمعة 4 يوليو 2025 في مقر «هنا المستقبل» في الرياض، بحفلِ تدشينٍ يضم عددًا من المهتمِّين والمختصِّين بصناعة السينما والنقد الفني.
يتضمَّن البرنامج جلسةً حواريَّةً بعنوان «الجديدُ ليس صفة، إنَّه مفهوم». وتتناول الجلسة مفهوم التجديد في السينما السعودية بوصفه ركيزةً أساسيَّةً لنهضتها وانطلاقتها المستقبليَّة.
مها سلطان: "هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع التحوُّلات الثقافيَّة التي تشهدُها المملكة"وأكَّدت مها سلطان، مؤسِّسة منصَّة «ميم» ورئيستها التنفيذيَّة، أنَّ هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع التحوُّلات الثقافيَّة التي تشهدُها المملكة العربية السعودية، وتعكسُ التزام «ميم» بالمشاركة الفاعلة في دعم الحراك الفنيِّ والثقافي، وتقديمِ مبادراتٍ مستدامةٍ تهدفُ إلى صناعة جيلٍ سينمائيٍّ نقديٍّ قادرٍ على التفاعل مع التجربة السينمائيَّة المحليَّة والعالميَّة.
يمكنك قراءة.. لمى الشثري بعد الإنجاز العالمي في مهرجان كان: الخليج 365 تمتلك خبرة تغطية المهرجانات العالمية
يأتي تأسيسُ نادي السينمائيُّون الجدد امتدادًا لرؤية «ميم» التي انطلقت عام 2022، والتي تمثَّلت في إثراء المحتوى السينمائيِّ العربي عبر المنصَّات المقروءة والمسموعة والمرئيَّة، وصولًا إلى تأسيسِ بيئةٍ حيويَّةٍ تسهمُ في صقل أدوات النقد السينمائيِّ وتعزيز التواصل المعرفي بين المهتمِّين بالسينما.
كما يعكس تطلعات «هنا المستقبل» بوصفها منصةً تجمع تحت سقفها العديد من المجالات، وتهدف إلى خلق المجتمعات ومدِّ جسور التواصل وترسيخ ثقافة التعاون والتمكين من خلال صناعة تجربة متفردة لا تنسى، مبنية على القصص المحلية الأصيلة والمحتوى المحلي المتفرد.
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