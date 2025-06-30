محامي شيرين عبد الوهاب: هناك حملات مدفوعة للهجوم عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 05:57 مساءً - أصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيًا بشأن الهجوم الكبير عليها بعد حفلها بـ مهرجان موازين بدورته الـ20 والتي أُقيمت يوم السبت 28 يونيو الجاري. ياسر قنطوش: "شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها" وقال ياسر قنطوش في بيانه، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتعرض لحملة ممنهجة معروف من ورائها، لتدمير أي نجاح تقوم به.

وتابع: الفنانة شيرين عبد الوهاب تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها، ونحن ليس ضد حرية الرأي ولكن يكون بناء ليس به أي إساءة، وأن هناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة بها إساءة، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ذلك.



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وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع اللحظات الأولى من ظهورها على مسرح مهرجان موازين بالمغرب، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديوهات الأولى من الحفل، التي أظهرت بدء شيرين فقرتها بأغنية «حبيبي نساي» بنظام الـ«بلاي باك».

وانهالت التعليقات التي انتقدت اعتمادها على الغناء المسجل بدلًا من الأداء الحي، متسائلين: «فين اللايف؟»، خاصة أن الجمهور حضر خصيصًا للاستمتاع بصوتها المباشر، وهو ما اعتبروه تقليلًا من قيمة الحفل.

ولاقت إطلالة شيرين على المسرح انتقادات ملحوظة، حيث ظهرت بفستان واسع باللون الأبيض، وهو ما اعتبره البعض غير مناسب لحفل ضخم مثل «موازين» ، بينما ركز آخرون على زيادة وزنها بشكل واضح، معتبرين أنه أثّر على حركتها وثقتها.



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